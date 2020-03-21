أندية الحي للبنات في الطائف تطلق مبادرة توزيع أجهزة حاسوبية للتعلم عن بعد

أطلقت أندية الحي التعليمية والترفيهية للبنات في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف مبادرتين، تزامنا مع قرارات منع الخروج من المنزل الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا بحضور ممثلة أندية الحي للبنات مديرة نشاط الطالبات فوزية الحارثي.

وتهدف المبادرة الأولى لتوفير السلال الغذائية للأسر من مقر التسوق للمنزل مباشرة دون الحاجة للخروج من المنزل، كما تشمل المبادرة الثانية توفير أجهزة الايباد والجوالات والمحمول للأسر المتعففة، لتمكين أبناء وبنات هذه الأسر من الدخول على منصات التعلم عن بعد تحت شعار “دراستك علينا وجهازك علينا”.

من جانبه، ثمن المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي هذه المبادرات من أندية الحي للبنات، مقدمًا شكره وتقديره لممثلة أندية الحي ولقائدات ومنسوبات الأندية، ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد.