قدّم جملة من النصائح لمواجهة #كورونا .. وزير الإسكان والبلديات عبر تغريدة: لنتعاون سويا في حماية الوطن ومن فيه

عبّر معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل عن ثقته اللا محدودة في القيادة الرشيدة، التي أثبتت للعالم حرصها على صحة الإنسان وجعل ذلك من أولوية اهتمامها، وترجمة ذلك بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة انتشار فايروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وأكد الحقيل، عبر تغريدة من حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تقته في القرارات التي أصدرتها اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة وبمشاركة 18 جهة حكومية، مشددًا على أن تلك القرارات جاءت مبنية حتى لا تكون الأيام القادمة أصعب.

ونصح معاليه، المواطنين بالالتزام بالتعليمات وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، بجانب العزل الصحي لمن تظهر عليهم أعراض مثل ضيق في التنفس أو الكحة أو الحرارة، مشددًا على ضرورة أن نكون يدًا واحدة وقلبًا واحدًا لحماية الوطن وكل من فيه.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت عدة قرارات احترازية للحد من انتشار كورونا داخل المملكة، والتي كان لها أثر وقائي كبير، بينها تعليق الدراسة في جميع المراحل وتفعيل التعليم عن بعد، وتعليق الحضور في الجهات الحكومية وتفعيل العمل عن بعد، وكذلك إغلاق المولات والمراكز التجارية وصوالين الحلاقة والتجميل، ومنع الصلاة في المساجد والجوامع، وتعليق رحلات الطيران الداخلية والخارجية والأنشطة الرياضية وغيرها من الإجراءات.