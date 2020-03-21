إصابة وزير لبناني سابق بفيروس “كورونا”.. وزوجته تدخل الحجر

قال المكتب الإعلامي للوزيرة السابقة فيوليت خيرالله الصفدي، اليوم السبت، إن الوزير محمد الصفدي مصاب بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه “بعدما توالت الاتصالات من الأصدقاء الإعلاميين للاستفسار عن صحة الوزير السابق محمد الصفدي؛ تشكر الوزيرة السابقة فيوليت الصفدي الجميع، وتطمئن أن زوجها بحالة جيدة بعدما أتت نتيجة الفحص المخبري إيجابية”.

وتمنت “فيوليت”، لزوجها الوزير السابق محمد الصفدي، الشفاء، قائلة “إن شاء الله سينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من كورونا فيروس”.

وأكدت أنه “تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذين اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم، علما بأن مؤسسات ومكاتب الصفدي مغلقة منذ أكثر من عشرة أيام”. موضحة أنها “في الحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة، ونتيجة فحوصاتها سلبية”.