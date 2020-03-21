“تعليم الرياض” تعيد إتاحة المجال للراغبين في قطع إجازاتهم من المعلمين والمعلمات

نوهت إدارة تعليم الرياض، لمن هم في إجازة استثنائية ودراسية ورعاية مولود ويرغبون بقطع إجازاتهم، عليهم رفع قطع الإجازة والمباشرة في نظام الخدمة الذاتية فارس.

وقالت إنه وردت العديد من الاستفسارات من معلمين ومعلمات يتمتعون بإجازة استثنائية ورعاية مولود وإجازة دراسية ويرغبون في قطع إجازاتهم، وتمت الإفادة من وزارة الخدمة المدنية على بوابة الاستفسارات والآراء النظامية بعدم جوازية القطع ثم تمت الإفادة الإلحاقية من قبلهم عبر نفس البوابة بأنه لا يوجد ما يمنع من قطع الإجازة والمباشرة حيث إنه لا زالت العملية التعليمية قائمة ومستمرة عن بعد.

وأضافت أنه حفظًا لحقوق الجميع، يتم رفع قطع الإجازة ومباشرة من يتمتعون بها في نظام الخدمة الذاتية “فارس” وعليه يلزم قائدي المدارس اعتماد قطع الإجازة والمباشرة لهم إلكترونيا في نظام “فارس”.