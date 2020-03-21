توقعات طقس الأحد.. انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأحد في المملكة 27/ 7/ 1441 الموافق 22/ 3/ 2020، قائلة إنه من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتؤدي إلى شبه انعدام، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض، أجزاء من الحدود الشمالية، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية وفرصة لتكون الضباب على نجران، الأجزاء الجنوبية من الشرقية، مرتفعات جازان، مرتفعات عسير.