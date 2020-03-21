تعزيزاً لإجراءات المملكة لمنع انتشار “كورونا”.. البلديات تصدر الرخص الإنشائية عبر بوابة “بلدي”

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار منظومة القطاع البلدي في تقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة عبر بوابة “بلدي”، حيث يستطيع الراغبين استكمال كافة إجراءات التراخيص التجارية والإنشائية والاستعلام دون الحاجة إلى الذهاب للأمانة أو البلدية المعنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، ومساهمةً في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على هذا الفيروس والحدّ ن آثاره، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية وكافةالجهات ذات العلاقة.

وشددت الوزارة أنها تحرص على تطبيق البدائل الفعالة من خلال استخدام التقنية وتسخيرها لضمان صحة وسلامة المراجعين والمستفيدينمن خدماتها واستمرار تقديم الخدمات حيث أصدرت الأمانات والبلديات خلال الأيام الخمس الماضية 30 رخصة إتمام بناء، و 10 تراخيص ترميم بناء، و8تراخيص هدم، فيما بلغت رخص التسوير 28 رخصة، فيما بلغت رخص إضافات وتعديلات مكونات البناء 203 رخص.

أضافت بأن رخص المباني الجديدة بلغت 2018 رخصة، كما تم استخراج 34 رخصة تجديد، و رخص لتسويات الأراضي، فيما تماستخراج 66 رخصة لتصحيح أوضاع مباني قائمة، و36 رخصة أخرى لنقل الملكيات.

أكدت أن القطاع البلدي واصل عمله في استخراج الرخص التجارية حيث شهدت الأيام الخمس الماضية استخراج 2875 رخصة جديدة ، 5224 رخصة تجديد، فيما وصلت تراخيص نقل الملكية 523 رخصة، وجاء تعديل الرخص بعدد 846، وإلغاء الرخص 1278 إلغاء.