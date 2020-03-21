مصرع قائد فيلق إيراني سابق .. و إيران تتكتم على السبب #كورونا

أعلنت إيران مصرع قائد فيلق سابق في الحرس الثوري الإيراني،اليوم، كان من بين العسكريين الإيرانيين في سوريا فيما اتهم ناشطون إيرانيون السلطات بالتكتم على سبب وفاته فيما تشير الكثير من الأخبار إلى مصرعه بسبب كورونا وليس بسبب الكيماوي كما تدعي سلطات طهران

و كانت الوكالة الإيرانية الرسمية قد أعلنت مصرع حسين أسد اللهي القائد السابق لفيلق من فيالق الحرس الثوري و الباسج

وقال موقع إيران انترناشيونال : ” أعلنت وكالة “الباسيج” عن وفاة حسين أسد اللهي، القائد السابق لفيلق “محمد رسول الله”، اليوم السبت، بسبب “إصابته بالكيماوي”، حسب الوكالة. يذكر أن أسد اللهي كان من بين العسكريين الإيرانيين في سوريا، بينما تساءل متابعون: “هل توفي أسد اللهي بسبب أعراض الكيماوي، أم بسبب كورونا