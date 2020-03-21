تكاتف وطني لمحاصرة كورونا.. المملكة في صوت واحد.. البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى #كلنا_مسؤول

في تكاتف وطني لمحاصرة فيروس كورونا، غرّدت معظم الحسابات الرسمية للمؤسسات والأندية في المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، داعية المواطنين للبقاء في المنازل تحت شعار “كلنا مسؤول”.

وكان مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام قد أطلق أمس، مبادرة الهوية البصرية للحملة التوعوية بفيروس كورونا‬ المستجد، تحت شعار “كلنا مسؤول‬”.

وتأتي المبادرة لتنسيق جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية في مواجهة “كورونا”، والعمل على توحيد رسالتها الإعلامية؛ حيث أصدرت الدليل الإرشادي لكيفية استخدام الهوية البصرية للحملة الإعلامية للتوعية بموضوع فيروس كورونا.

ويتضمن الدليل تصميم شعار الحملة “كلنا مسؤول”، الذي أعدته غرفة العمليات الإعلامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمنبثقة من لجنة التنسيق الإعلامي.