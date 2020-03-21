إصابة باولو ديبالا اللاعب في فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بفيروس كورونا

أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن إصابته هو وصديقه أوريانا، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثالث لاعب في يوفنتوس يصاب بهذا الفيروس.

كتب ديبالا، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، قائلا:” مرحباً بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار Covid-19، وقد أظهرنا أنا وأوريانا نتائج إيجابية، لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة. شكرا على رسائلك وتحياتي”.

ويعتبر النجم الأرجنتيني، ثالث لاعب في يوفنتوس، يتعرض لفيروس كورونا، بعد المدافع الإيطالي دانييلى روجانى والفرنسي بليز ماتويدى.