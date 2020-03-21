السفارة في باكستان توجه نداء عاجلا للسعوديين بشأن #كورونا

وجهت سفارة المملكة في باكستان نداء عاجلا للمواطنين المتواجدين هناك بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19

وقالت السفارة في بيان لها : “تود السفارة من مواطنيها المتواجدين في جمهورية باكستان الإسلامية الإطمئنان وعدم القلق والتواصل مع السفارة في حال واجهتم أي صعوبات أو معوقات خلال هذه الفترة حتى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

و أهابت السفارة من مواطنيها المتواجدين في جمهورية باكستان الإسلامية الإلتزام بالعزل المنزلي والتعليمات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا حرصا على سلامتهم وسلامة من حولهم.

و نبهت السفارة على مواطنيها المتواجدين في جمهورية باكستان الذين لم يتواصلوا معها حتى الآن بسرعة التواصل لتسجيل معلوماتهم وأماكن إقامتهم.