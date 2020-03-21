لمواجهة تداعيات #كورونا.. التعليم تجهز “مباني” وتسلمها لوزارة الصحة

أعلنت وزارة التعليم والجامعات ممثلة بمستشفياتها وكلياتها ومراكزها الطبية والبحثية وإسكاناتها في الجامعات والتعليم العام؛ مساندتها لجهود وزارة الصحة والجهات الأخرى للتصدي لفيروس ⁧كورونا⁩، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم.

ووجه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بتوفير عدد من المباني في جامعات الملك فيصل والإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن وتجهيز مبان أخرى، في جامعات الملك سعود، وجامعة محمد بن سعود الإسلامي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة الاستباقية للتعامل مع التداعيات المحتملة والاستعداد المبكر لها من خلال تجهيز المباني بالمواصفات الفنية لعزل المصابين والمشتبه في إصابتهم، وتقديم الخدمات اللوجسيتة تغذية وتعقيم ومتابعة صحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.