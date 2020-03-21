كورونا يصيب نجم إيطاليا السابق باولو مالديني ونجله

إصابة نجم كرة القدم الايطالية السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا

مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات،أعلن وزير الصحة التركي تسجيل 12 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد إلى 21

و أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن ارتفاع عدد الوفيات بوباء كورونا في بريطانيا إلى 220

أعلنت وزارة الأوقاف اليمنية وقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد.

أعلنت الصحة العالمية، أن أكثر من 90% من وفيات كورونا حول العالم وقعت في الصين وإيطاليا وإسبانيا وإيران.

طالب رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب المواطنين بفرض حظر تجول ذاتي، والدولة لا يمكنها مواجهة الوباء وحدها.

أعلنت إيطاليا تسجيل 6557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 53578 حالة

كما سجلت وفاة 793 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4825

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب الفيروس

وقال ترامب: نسقنا مع الجهات المعنية بمواجهة فيروس كورونا وعملنا على تقديم الإغاثة للأسر في بلادنا

و أعلنت الإمارات إغلاقاً مؤقتاً للشواطئ والحدائق ودور السينما وصالات التدريب الرياضية وتقنين فتح المطاعم والمقاهي من غد ولمدة أسبوعين

و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 12 من جنوده ووضع 6098 جنديا وضابطا إسرائيليا قيد الحجر الصحي.

أعلنت تركيا فرض حظرا على تجوال من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب كورونا.