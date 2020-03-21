عاجل .. رفع السجّاد من الحرمين الشريفين للوقاية من #كورونا #كلنا_مسوول

عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى رفع السجّاد من الحرمين الشريفين، في إطار جهودها وخططها الاحترازية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك حرصاً من الرئاسة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.