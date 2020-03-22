بالتنسيق مع النيابة العامة..”السعودية للتمريض” تلاحق ناشر الفيديو المسئ للكادر التمريضي

أعلنت الجمعية السعودية للتمريض أنها ستلاحق بالتنسيق مع النيابة العامة صاحب احد الحسابات بعد نشره مقطع فيديو يسيئ فيه لمهنة التمريض بالمملكة برغم المجهودات الجبارة التي بذلت خلال الفترة القليلة الماضية لمكافحة وباء كورونا.

وقالت في بيان لها عبر حسابها بموقع تويتر: تستنكر الجمعية السعودية للتمريض ماجاء في المقطع العائد لحساب @aamishary وهو المدعو عبد الله المشاري وستقوم الجمعية بالاجراءات اللازمة مع النيابة العامة لحفظ حقوق الكادر التمريضي وترفض رفض تام اي مزايدات على مايقوم به ابطال التمريض في القطاعات الصحية من جهود كبيرة أشادت بها قيادتنا الرشيدة خلال هذه الظروف التي نمر بها على الصعيدين الوطني والمهني.