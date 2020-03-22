تمرد كبير في السجون الإيرانية ومقتل عدد من السجناء

قتل عدد من السجناء في أحداث تمرد داخل سجن أليكودرز المركزي. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن الذين باتت حياتهم مهددة بخطر الإصابة بفيروس كورونا جردوا بعض الحراس من الأسلحة بقصد الفرار.

وامتدت المواجهات بين السجناء والحراس إلى خارج السجن، وتدخلت وحدات قوات الحرس لقمع السجناء، واستمر الاشتباك لعدة ساعات.

وتمكن عدد من السجناء من الفرار وقتل أو أصيب عدد من السجناء نتيجة إطلاق النار من قبل القوات القمعية كما أصيب بعض الحراس وعناصر الحرس أيضًا.

وقام السجناء كذلك في سجن بارسيلون بخرم آباد بأعمال شغب وجردوا الحراس من الأسلحة وهربوا من السجن.

وفتح الحراس والقوات القمعية النار من الخلف على السجناء الذين يقال بلغ عددهم 250 شخصًا ، وقتلوا عددًا منهم.

ومع ازدياد عدد ضحايا فيروس كورونا بشكل كبير كل يوم، هناك أنباء مثيرة للقلق حول إصابة السجناء، وهو أمر يمكن أن يترك العديد من الضحايا بمئات الآلاف من السجناء ويصبح كارثة كبيرة.

ومع ذلك، على الرغم من الدعوات المحلية والدولية للفاشية الدينية، رفض النظام الحاكم في إيران إطلاق سراح غالبية هؤلاء السجناء، وخاصة السجناء السياسيين.

وذكرت المقاومة الايرانية إن الوضع في سجني طهران وكرج خطير للغاية. أكبر سجن في إيران، يسمى سجن طهران الكبير أي سجن فشافويه، لا توجد لديه الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

ولا يتم عزل المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا ولا يتم وضعهم في الحجر الصحي وفي سجن قزل حصار، اصيب العديد من السجناء بسبب فيروس كورونا وتوفى بعضهم، والوضع مشابه في سجون كوهردشت وإيفين وقرجك وعشرات السجون الكبيرة والصغيرة في طهران ومحافظة ألبرز.

غالبًا ما يكون عدد السجناء في هذه السجون ضعف أو ثلاثة أضعاف سعة السجون. والوضع في سجون المحافظات الأخرى أسوأ من ذلك.