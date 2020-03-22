العراق: اعتقال 306 أشخاص لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال ضد كورونا

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إلقاء القبض على 306 أشخاص لمخالفتهم إجراءات حظر التجوال الصحي الذي طبقته السلطات العراقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن القوات العراقية تواصل تطبيق “الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل بغداد حيث ألقت القبض على 306 مخالفاً لإجراءات الحظر.

ودعت قيادة عمليات بغداد العراقيين إلى “التقيد التام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن تقديمها المساعدة للأشخاص والعجلات المستثنية من حظر التجوال”.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد اعتقلت أمس الأول الجمعة 202 عراقيا لمخالفتهم إجراءات الحظر، فيما هدد مجلس القضاء الاعلى في العراق باتباع الإجراءات القضائية ضد المخالفين لإجراءات حظر التجوال.

وأعلنت السلطات العراقية في بغداد وعدد من المحافظات تمديد إجراءات حظر التجوال لمدة أسبوع ثان، في إطار الإجراءات الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوزت عدد الإصابات في عموم البلاد 214 حالة مؤكدة، و17حالة وفاة، وشفاء 53آخرين.