نائب الرئيس الأميركي ليس مصاب بكورونا المستجد

أظهرت الفحوص الطبّية التي خضع لها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته أنّهما ليسا مصابين بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلن مكتب بنس الأحد.

وقالت كيتي ميلر المتحدّثة باسم بنس “يسرّنا أن نُعلن أنّ نتائج اختبار كوفيد-19 لنائب الرئيس مايك بنس والسيّدة الثانية كارن بنس جاءت سلبيّة”.

وكان بنس أكّد في وقت سابق أنّه سيخضع للفحص بعدما تأكّدت إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

وكانت ميلر قالت الجمعة إن الفحوص الطبية أظهرت إصابة أحد مساعدي بنس بالفيروس. وأضافت “لا الرئيس (دونالد) ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به”.

وبنس مكلّف من الرئيس الأميركي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

وصار عدد من محيط ترامب قيد الحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بالفيروس.

وبعدما رفض على مدى أيام اجراء فحص كورونا المستجد، أعلن ترامب السبت الماضي أنه خضع للفحص الذي جاءت نتيجته سلبية.