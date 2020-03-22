كورونا يفتح الباب لرحيل ميسي مجاناً عن برشلونة

وضعت إدارة نادي برشلونة نفسها في مأزق بعدما فشلت في حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى الآن.

وكانت كل الأوضاع تشير إلى أنه من المبكر أن تفكر إدارة “البلوغرانا” في مستقبل اللاعب التاريخي للفريق، وأنه لم يكن هناك أي استعجال أو بوادر لحدوث أزمة بشأن تمديد عقد “البرغوث”.

ولكن في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدول حول العالم، بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقف النشاط الكروي، سيجد “البرسا” نفسه في مأزق وأمام إمكانية تلقي صدمة برحيل ميسي مجاناً عقب نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية، أكدت أن رئيس برشلونة بارتوميو سيكون مجبراً على بدء المفاوضات مع ميسي في الوقت الحالي من أجل حسم ملف تجديد عقده.

وأوضحت المشكلة ستكون أن رئيس النادي الكاتالوني يجب أن يتحرك بطريقة مختلفة وهي التفاوض مع اللاعب الأرجنتيني وتجديد عقده إلكترونياً، خاصة مع حالة الالتزام التي يعيشها الجميع في منازلهم تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أن ليونيل ميسي لديه بند في عقده يسمح له بمغادرة برشلونة مجاناً في شهر يونيو (حزيران) المقبل، بينما لم تتضح الصورة حتى الآن بشأن إمكانية إلغاء بعض البطولات الأوروبية، أو عودتها في شهر أبريل (نيسان) المقبل، ما يفتح الباب أيضاً لإمكانية تأخر برشلونة في حسم موقف “البرغوث” من تجديد عقده مع الفريق.