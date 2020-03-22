“كوفيد- 19” يجبر سنغافورة على إغلاق حدودها

أعلنت سنغافورة صباح اليوم الأحد أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا.

وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 59:11 من مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في “القطاعات الأساسية” مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى “خطر متزايد لدخول حالات كوفيد19-“.

يشار إلى أنه من بين 47 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريين عائدين من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة اليوم الأحد أن 80 بالمئة من جميع الحالات التي تم تأكيدها مؤخرًا في الدولة المدينة قادمة من الخارج، نصفهم قادم من أوروبا، “مركز” جائحة فيروس كورونا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.