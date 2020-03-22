كورونا يواصل الانتشار حول العالم وعدد المصابين به يقفز إلى 308 آلاف

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات تجاوز 308 آلاف حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميتر” الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 308 آلاف حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات قفز إلى 13 ألفا، واقترب عدد المتعافين من 96 ألفا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا (1054 مقابل 53578 ) فإن عدد الوفيات في إيطاليا تجاوز الوفيات في الصين بكثير (4825 مقابل 3261).