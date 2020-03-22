تشمل منع التنقل بين المحافظات.. الحكومة الفلسطينية تعلن تدابير احترازية مشددة لمنع تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، مجموعة جديدة من التدابير الاحترازية المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه، القول إن التدابير تتضمن منع التنقل بين المحافظات نهائيا، ومنع وصول أهالي القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.

كما “يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملين فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة”.

وقرر أيضا وضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.

وفيما يتعلق بالبنوك، فإنها ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.