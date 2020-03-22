“الغذاء والدواء” تغلق 4 مستودعات تعبئ معقمات من مواد مجهولة المصدر

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات المعنية، اليوم، 4 مستودعات مخالفة تعبئ معقمات من مواد خام مجهولة المصدر في ظروف سيئة ولا تحمل بينات تعريفية ودون الحصول على تراخيص.

وجرت الحملة التفتيشية في الرياض بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، وأمانة منطقة الرياض، واللجنة الأمنية.

وضبطت “الغذاء والدواء”، 1100 منتج طبي منتهي الصلاحية، و36 منتجًا طبيًا غير مسجل، إضافةً إلى 532 منتجًا طبيًا مخالفًا للبطاقة التعريفية، و2640 عبوة من المعقمات مجهولة التركيب، و784 عبوة من المستحضرات الجنسية غير المسجلة لدى الهيئة.

وأدت الحملة التفتيشية أيضًا إلى ضبط مواد غذائية ومنتجات سبق لـ”الغذاء والدواء” التحذير منها وتُخزن في ظروف غير مهيأة وفي درجة حرارة عالية، مع مخالفات تغيير تاريخ الصلاحية لعدد من المنتجات الطبية، وجرى إتلاف كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.