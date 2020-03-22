عمدة نيويورك يطلب تدخل الجيش للتصدي لـ #كورونا: الأسوأ قادم

طالب عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، تدخل الجيش الأمريكي،بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الذي يؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير الذي شهدته أمريكا في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال في حديث لقناة “CNN”، اليوم الأحد، إن ما يحدث الآن سيكون أكبر أزمة داخلية في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير لذلك نحن بحاحة إلى استنفار كامل النطاق للقوات الأمريكية”.

وأكد أن الأسوأ لم يأت بعد في ظل عدم حصول نيويورك على الإمدادات الطبية الضرورية لردع الانتشار السريع للفيروس، مشيرًا إلى أن المدينة على بعد 10 أيام فقط من مواجهة نقص واسع في المعدات والأدوية الحيوية الضرورية لمكافحة التفشي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت نيويورك وحدها اليوم الأحد، 4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 348 حالة وفاة، ونحو 27 ألف إصابة.

وتواجه إدارة ترامب انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء “يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون”.