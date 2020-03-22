الحقيل: وزارة الإسكان تسير على الطريق الصحيح وبالأرقام

خلال استضافة وزير الإسكان في برنامج “ضيف الصف” على mbc

صرح الوزير ماجد الحقيل، بأن “هدف جميع الوزارات واحد وهو أن نبني هذا البلد ونخليه أفضل بلد”، مبينًا أنه عمل في عدة جهات حكومية وخاصة، وكان طموحه أن يكون شخص قادر على الإنتاج وأن يكون له بصمة، وكان الأقرب له والذي أحبه المباني والعقار، وذكر أن البناء الأفقي أو الرأسي لكل منهما مزاياه واحتياجاته وتحدياته ولذا تحرص الوزارة على تقديم الخيارين للمستفيدين وأيضًا انتشار الأحياء السكنية التي توفر جودة الحياة للمواطنين، موضحًا أن القسط الذي يدفعه المستفيد كل شهر هو قيمة الإيجار ذاتها وفي النهاية سيكون صاحب البيت.

وأكد الوزير المغيِّر، خلال استضافته في افتتاحية البرنامج الجديد «ضيف الصف» الذي عرضت أولى حلقاته على قناة MBC السبت وهو الصيغة العربية للبرنامج العالمي «FacingThe Classroom» الذي تزول فيه الحواجز الرسمية وتحلّ محلّها عفوية الأطفال مستدرجة تلقائية الكبار وصراحتهم، أن حلمه أن تعيش كل أسرة سعودية سعيدة في سكنها الذي تملكه، ووتابع: “نحن كأسر سعودية نستحق بيوتًا وحارات أفضل، وأن يكون مجتمعنا هو الأفضل، ونجحنا في رفع نسبة التملك إلى 62% وسنساعد النسبة المتبقية على تملك سكنهم حتى يرضى الجميع”.

وأشار الحقيل، إلى أنه تم اختصار قوائم انتظار الاستحقاق السكني من سنوات طويلة إلى دقائق، فيما يتم العمل على تطوير تقنيات البناء مع شركاء الوزارة لتكون سعودية 100%، مشددًا أنه يعمل على تمكين المرأة وأنه لدى الوزارة عدد من المهندسات السعوديات البارعات للإشراف على مشاريع الإسكان سواء في الهندسة الداخلية أو الإشراف الهندسي وحتى في البناء المستدام.

وقال: “اليوم نحن في وزارة الإسكان على الطريق الصحيح، ولدينا برنامج نقدم من خلاله قروض لأصحاب البيوت المتهالكة ليسكنون في بيوت أفضل حتى يتم هدم البيت أوبنائه من جديد، كما أن رسوم الأراضي البيضاء أحد طرق حل مشكلة السكن في المدينة، وبرنامج (البناء المستدام) يساعد في التأكد من مطابقة البيوت للمواصفات في الوزارة من ناحية الأمن والسلامة”.

وحول اختيار الجمهور له ليحصل على لقب الوزير المُغيِّر، ذكر ماجد الحقيل: “أحمدالله أن المواطنين يرون التغيير الذي حدث في الإسكان أنه كان مفيد لهم، وطموحي كبير، ومثل تلك الاحصاءات تشجعني. واستطعنا أن نجعل قرض البيت الذي كان يأخذ 16 سنة الآن المواطن يقدم ويأخذ القرض مباشرة، وخدمنا ثلاثمائة ألف أسرة، ولدينا الجمعيات الخيرية، والأسر الأشد حاجة أصبح لهم دور أكبر، وفي البناء نستخدم حاليًا تقنيات بناء مختلفة”.

وكشف، أنه ومن خلال عناية خدمات المستفيدين، يتم الرد على أكثر من سبعين بالمائة من أسئلة المواطنين سواء على حساب وزير الإسكان أو حساب وزارة الإسكان، وأنه فقط الأسئلة التي لا يتم الرد عيها هي التي ليس لها دخل في تخصص الوزارة، موضحًا أن أهم هواياته كرة القدم والمشي، وأنه يشجع المنتخب في المقام الأول ومن بعده نادي الهلال، وذكر أنه يعشق الجلوس مع أسرته وأبنائه، وأن أجمل الهدايا التي تلقاها كانت من والديه رحمهما الله.

وفي نهاية الحلقة قال معالي وزير الإسكان: “تجربة البرنامج الجديد «ضيف الصف» كانت جميلة، وجمالها رؤية أطفال المستقبل من مناطق مختلفة في المملكة، لديهم طموح أن يشاركون في هذا اللقاء، ودائمًا الطفل يتكلم من قلبه، وليس لديه أجندة، فأنت تتكلم من القلب للقلب، وهم كسبوا ماجد كصديق كبير لهم، وكأخ كبير لهم، ووزير يفتخرون فيه، فالوزير يمثل آراءهم وأفكارهم”. فيما اعتبر التلاميذ الذين شاركوا في البرنامج، أن الحلقة مع ماجد الحقيل كانت رائعة، واصفين إياه بالذكي والوزير الرائع وصاحب الشخصية والمتعاون.

ويقود ماجد الحقيل قاطرة تطوير وتنظيم خدمات قطاع الإسكان في المملكة بكل اقتدار، وتنسجم الخطط والبرامج التي يعمل عليها “الوزير المغيِّر” مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة للمستقبل والتي يقودها سمو ولي العهد بتوجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين، يحفظهما الله؛ بهدف تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة بالنسبة لجميع أبناء الوطن.