شرطة الرياض: القبض على المسيء لجهود الأمن والصحة في المملكة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إساءة وانتقاصا لجهود العاملين والممارسيين من منسوبي الكادر الصحي ورجال الأمن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن إساءةً وانتقاصاً للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ، ورجال الأمن، بأسلوبٍ ساخر ومتهكم ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.