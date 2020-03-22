أمريكا تسجل أكثر من 100 وفاة في 24 ساعة بفيروس #كورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 100 شخص في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ما يرفع اجمالي الوفيات في البلاد إلى 389 حتى هذا التوقيت من الاحد، بحسب تعداد رسمي لجامعة جونز هوبكنز.

والولايات الأميركية الأكثر تأثرا بالفيروس هي نيويورك مع 114 وفاة، وواشنطن مع 94، وكاليفورنيا مع 28. وسجلت حتى الآن 30 الف اصابة على الأقل بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.