الوحدة يضع الكمامة على شعاره تضامنا مع الحملة الوقائية

بادر نادي الوحدة بوضع الكمامة على شعاره، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في إشارة لتضامن النادي في الحملة الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إطار مشاركة القطاع الرياضي في حملة التوعية الهادفة إلى التعريف بطرق الوقاية من فيروس كورونا، ساهم العديد من اللاعبين في توعية متابعي حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمخاطر فيروس كورونا وكيفية تجنب الإصابة به؛ حيث حرصوا على حث متابعيهم على البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط بالآخرين حرصًا على السلامة العامة، مع تقديم نصائح وإرشادات لكيفية الاعتناء بالنظافة الشخصية لمنع وصول العدوى إلى أي شخص.

ويقدم نادي الوحدة مستويات طيبة في الموسم الحالي من الدوري، حيث يحتل الوحدة المركز الثالث في ترتيب المسابقة قبل توقفها.

ولازالت الأندية الرياضية في جميع المناطق تطلق مبادرات تعزز التوعية لدى المواطنين ، وتساهم بنشر الوعي الصحي والمجتعي بين أفراد المجتمع .