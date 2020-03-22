الجيش اليمني يدعو الأمم المتحدة إلى تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية

دعا المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي الأمم المتحدة بتصنيف مليشيات الحوثي المتمردة جماعة إرهابية باستهدافها الأحياء المدنية والمأهولة بالسكان أكثر من مرة وسط صمت وتغاضي على جرائمها بحق المدنيين.

وأشار المتحدث إلى أن المليشيا لجأت لاستهداف الأحياء السكنية بمدينة مأرب، بالصواريخ نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها في جبهة صرواح وقال: “إن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المدنيين وتدمير منازلهم”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد المتحدث العسكر ي اليمني، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تلقت هزيمة قاسية، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، مضيفا أن عددًا كبيرًا من عناصر المليشيا قتلوا وأسروا في القتال الدائر هناك منذ أيام.

وأشار العميد مجلي إلى أن الجيش يواصل التقدم وبشكل مستمر في جبهات عدة على امتداد جبهات صرواح، ويكثف من عمليات الكمائن والتطويق لمواقع المليشيات وسط استسلام العديد من عناصر المليشيا.

وفي محافظة الجوف اليمنية، أكد المتحدث العسكري أن الجيش في بلاده، يواصل عمليات الاستدراج والكمائن للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة من جبهة خب والشعف وشرق مدينة الحزم.

وأشار إلى أن عدد كبير من المليشيا تم أسرهم في جبهتي الوجف في خب والشعف ومنطقة صبرين شرق الحزم.

وأكد العميد مجلي أن الجيش يواصل التقدم بخطى ثابتة في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء بعد أن تمكن خلال اليومين الماضيين من استعادة عدة مواقع بينها القطور والتلال السود.