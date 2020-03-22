رئيس نادي الشباب يطالب بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية لمكافحة كورونا

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية من أجل سلامة الجميع، كما طالب بالالتزام بالتعليمات الحكومية بعدم الخروج من المنزل، وقال إن كل فرد مسؤول عن المساهمة في جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال خالد البلطان، في رسالة وجهها عبر مقطع فيديو تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن البقاء في المنزل أصبح واجبًا وضرورة للحماية من شر فيروس كورونا، متمنيًا أن تكلل الجهود الحكومية التي يتم بذلها للتصدي للوباء بالنجاح، وأن يتم السيطرة عليه.

وأشار خالد البلطان إلى أنه على كل فرد البقاء في المنزل، وقال إن هذا ليس مشكلة أو كارثة؛ حيث من الممكن أن يشغل كل فرد نفسه بأشياء مفيدة مثل ترتيب برامج معينة مع الأبناء، أو لعب الرياضة، أو قراءة القرآن والصيام وقراءة الكتب.