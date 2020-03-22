يسابقون الزمن.. الموارد البشرية في تعليم الطائف تنجز ٢٥٣١٤ طلب مستفيد في منصة بياناتي

أنجزت إدارة الموارد البشرية في الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف أكثر من ٢٥٣١٤ طلب مستفيد تخص منسوبي التعليم في تعليم الطائف من خلال منصة بياناتي وذلك خلال فترة زمنية قاربة الشهر

وتمكن فريق عمل بياناتي والخدمة الإلكترونية في الموارد البشرية بإشراف من مدير الموارد البشرية عبدالله الحارثي ونخبة من فريق العمل المميز (بنين وبنات) بإنهاء أكثر من ٧٣١٤ مستفيد بياناته صحيحة و أعادة ١٥٩٥٨ بيانات مستفيد بينما ٢٠٢٧ طلب مستفيد تحتاج لمرفقات و ٥ طلبات لمستفيدين ليس تابع للجهة و١١ طلب مستفيد ليس لاصحابها سجل وظيفة

وثمن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي جهود فريق عمل بياناتي وجهودهم المثمرة وإخلاصهم في العمل مقدمًا شكره لمدير إدارة الموارد البشرية عبدالله الحارثي وفريق عمله المميز متمنيًا لهم مزيدًا من التميز والعطاء في خدمة منسوبي ومنسوبات التعليم.