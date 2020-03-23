السديس: أمر خادم الحرمين بـ #منع_التجول حكيم والقيادة حريصة على صحة وسلامة المواطن والمقيم

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول ابتداء من اليوم الاثنين ولمدة (21) يوما : إن قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- تقوم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ الأنفس.

وأضاف: أن ذلك أتى موافقاً للمقاصد الشرعية التي جعلت في مقدمة أصولها الحفاظ على النفس وتأكيد بضرورة تجنب كل ما يؤدي للإضرار بالذات أو المجتمع”.

وسأل الشيخ السديس الله تعالى أن يزيل الغم والهم وأن يبعد الأمراض والشرور عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقومون به من جهود مباركة في سبيل الخروج من هذه الأزمة معافين بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.