طلاب مدارس ابتدائية بمكة يبثّون مقاطع توعوية حول فيروس كورونا

بثت مدرستا عكاظ الابتدائية والإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة مقاطع توعوية حول فايروس كورونا قام بأدائها عدد من طلاب المدرستين وتضمن التسجيل التوعوي كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله للمواطنين والمقيمين والتي أكدت حرصه يحفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين من تداعيات جائحة كورونا التي يمر بها العالم.

وأكد الطالبان تميم ماجد الغامدي وإبراهيم محمد العتيبي في حديثهما التوعوي على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل واتباع الاجراءات الاحترازية.

مؤكدين أن اتباع التعليمات بالبقاء في المنزل واتخاذ كافة التدابير الوقائية هو السلاح الأقوى لمواجهة فايروس كورونا فكلنا مسؤول عن حماية الوطن والحد من انتشار هذا الوباء.