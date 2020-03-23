الإمارات تعلّق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت لمدة أسبوعين

أعلنت الإمارات الإثنين أنها ستعلّق “جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت” لمدة أسبوعين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات أنه “تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة”، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوكالة أن القرار قابل “للمراجعة والتقييم” وأنه “لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية”.

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الاسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة.

ويأتي القرار بعيد إعلان “طيران الإمارات” أنها ستعلّق كافة رحلات الركاب اعتبارا من 25 آذار/مارس.

لكن الشركة عادت وتراجعت عن قرارها هذا مبقية على 13 وجهة فقط من بين 159 بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي للمجموعة “نحن نراقب الأوضاع لحظة بلحظة، وسوف نستأنف تشغيل رحلاتنا المنتظمة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك”.