فيلق مساند لتركيا ينهب أموال السوريين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد، إن عناصر من فصيل “فيلق المجد” الموالي لتركيا، سرقوا منازل وممتلكات عامة من بلدات ريف حلب الغربي.

وحصل المرصد السوري على شريط مصور يظهر عنصراً من “فيلق المجد” ينقل مسروقات من بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي ويقود “فيلق المجد” الرائد المنشق عن الجيش السوري ياسر عبد الرحيم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وكان أحد أعضاء وفد أستانة.

ورصد المرصد السوري في 6 مارس (آذار) الجاري، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ووفقاً للمصادر فإن الاشتباكات جرت بين “فيلق المجد” من جهة و”لواء الشمال” من جهة أخرى، إثر خلاف فيما بينهما على تقاسم المسروقات “الغنائم”، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من تلك الفصائل، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات بينهما.

وفي مطلع العام الحالي، جرت مظاهرات في ساحة الحرية في مدينة تل أبيض بشمال سوريا، للمطالبة بوضع حد لانتهاكات فصائل “الجيش الوطني” وطرد فصيل “فيلق المجد” وباقي فصائل “الجيش الوطني” من المدينة وتسليم شؤونها للشرطة. وأتت الدعوة بعد حادثة قتل على إثرها أحد أبناء “تل أبيض” بطريقة وحشية على أيدي “فيلق المجد” الموالي لتركيا.