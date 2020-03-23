انخفاض ملكية الأجانب في البورصة السعودية إلى 1.94 بالمئة

انخفضت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع الماضي إلى 49ر1 بالمئة من إجمالي السوق،مقارنة 54ر1 بالمئة نهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات بيع صافية بلغت نحو 3ر401 مليون ريال.

وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي إلى 43ر0 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بـ 45ر0 بالمئة نهاية الأسبوع الذي سبقه .

وانخفضت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 60ر0 بالمئة لتصل إلى 91ر1 بالمئة ، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه.

ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 42ر0 بالمئة من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 19 آذار/مارس الجاري.