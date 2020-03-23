إغلاق المحلات التجارية والغذائية المخالفة بحي الزهور بمكة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، أمس، جولة مسائية على المحلات التجارية والغذائية لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية ووسائل السلامة والنظافة العامة، والتأكد من سلامة المعروضات، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

وتم المرور على عدد من الأحياء السكنية شملت حارة السرد بزهرة كدي وحي الزهور، حيث رصدت الفرق الميدانية عددًا من المخالفات وعدم التزام عدد من المحلات التجارية والغذائية باشتراطات النظافة والصحة العامة إضافة الى رصد عدد من المخالفات الصحية في تجهيزات المحلات ، وتم اغلاقها على الفور واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها ، حرصا على سلامة الجميع من أبناء الوطن والمقيمين.