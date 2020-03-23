11 ألف عامل نظافة يعقمون الطرق والشوارع بمكة احترازًا من #كورونا

واصلت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسية بمكة المكرمة، حيث استهدفت تلك الحملات رش وتعقيم عدد من الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

أوضح ذلك وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، وقال إن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظًا على سلامة الأهالي والسكان.

وشكلت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية بواسطة عدد من القوى العاملة بلغت (275) من العاملين في الرقابة والإصحاح البيئي، إضافة إلى أكثر من (11000) عامل نظافة، ومزودين بعدد من آليات النظافة بلغ عددها (912) معدة مختلفة، و(95) من الأجهزة المحمولة على سيارات و(145) من الأجهزة المحمولة على الكتف.

وتم خلال يوم أمس القيام بـ(95) جولة شملت (33) من الشوارع والأرصفة و(661)من أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية و(465) من اللوحات الإعلانية والدعائية و(18) من الحدائق ودورات المياه العامة.

وأهابت الأمانة بكل أصحاب المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية وما يماثلها ضرورة الالتزام باتباع كل وسائل النظافة والوقاية والتعقيم، مثمنة لهم استجابتهم ووقوفهم جانبًا في خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين في أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.