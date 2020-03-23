“هواوي السعودية” تطلق مبادرة لتحسين الكفاءة وتعزيز النظافة في خدمات صيانة الأجهزة لديها

أعلنت شركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة” عن مجموعة من المبادرات الجديدة في قسم خدمات صيانة الأجهزة لديها بهدف توفير المزيد من الراحة لعملائها وضمان السلامة في استخدام خدمات الصيانة الرسمية لدى هواوي.

أصبحت هواوي توفر الآن شحن أجهزتها مجانًا إلى منزل أو مكتب العميل بعد الصيانة (تطبق الشروط والأحكام)، من خلال خدمة الصيانة البريدية المجانية.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء إرسال أجهزتهم للصيانة من خلال شركة “سمسا إكسبرس” وإعادتها عبر الشركة ذاتها، مما يلغي الحاجة إلى زيارة مركز خدمة هواوي.

وسيتمكن العملاء من الاستفادة من الخدمة عبر الدردشة مباشرةً على تطبيق الدعم، من خلال اختيار “إرسال للصيانة” من قائمة الخدمات.

ويستطيع العميل النقر على “خدمة” تحت قسم “الخدمة السريعة” ومن ثم “المزيد” وبعد ذلك “إرسال للصيانة”، ويتعين على العملاء بعد ذلك ملء وإرسال استمارة الطلب حسب التوجيهات.

طبّقت هواوي هذه الإجراءات المحسّنة كجزء من التزامها بالعملاء ومنحهم الثقة في خدماتها وتوفير الراحة الإضافية لمن لا يستطيعون زيارة مراكز الخدمة ويرغبون باستخدام خدمات أجهزة هواوي الرسمية بسهولة.

ولتوفير المزيد من الدعم لعملائها، مدّدت هواوي فترة الضمان على أي جهاز تنتهي مدة ضمانه من 17 مارس إلى 15 يونيو، بحيث يتوفر للعملاء المزيد من الوقت للاستفادة من خدمات هواوي الرسمية إن احتاجوا إليها.