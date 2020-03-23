مصرع عامل بسقوط جدار في المدينة المنورة

أدى سقوط جدار على عمال في المدينة المنورة لوفاة عامل من الجنسية الباكستانية، وإصابة اخر.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تبلغت غرفة العمليات عند الساعة : ١١:٠٨ من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٧/٢٨ عن ‏‏سقوط جدار مبني على عمال بحي شوران وعليه فقد تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وقال المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني أنه قد اتضح ان ‏الحالة ‏لسقوط جدار مبنى قائم على عمال نتيجة اعمال الحفر لمبنى مجاور تحت الانشاء مع وجود حالة احتجاز لشخصين من الجنسية الباكستانية بالعقد الثاني من العمر تم اخراجهما من تحت الانقاض احدهما مصاب تم نقله للمستشفى و الاخر متوفي يرحمه الله وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص .