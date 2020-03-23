رجل أعمال بوادي الدواسر يتبرع بعقارين فندقيين لصالح وزارة الصحة

في تفاعل جديد ينم عن الشعور بالمسؤولية وقت الأزمات، أعلن رجل الأعمال سلمان بن حمود الهدلاء، عن تبرعه بعمارتين فندقيتين، تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها في الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.‬

‫وأوضح “الهدلاء” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل: “في إطار تكامل كافة الجهات مع حملة مكافحة فيروس كورونا نضع تحت تصرف وزارة الصحة مبنى متكامل في محافظة وادي الدواسر، مجهز تجهيز فندقي يحتوي على 24 وحدة سكنية و75 غرفة، كذلك مبنى في الرياض يوجد فيه 11 شقة”.‬

‫وأشار “الهدلاء” إلى أن ما قام به أقل واجب يقدمه للوطن الذي قدم لنا الكثير والكثير في ظل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر”.‬

‫من جانبه، تفاعل مستشفى وادي الدواسر وغرد قائلاً: “رجل الأعمال سلمان الهدلاء لا يتأخر عن دعم كل ما فيه أثر إيجابي في خدمة الوطن، فدعمه للقطاع الصحي في وادي الدواسر وللصحة بشكل عام جهد ملهم ومستدام، ونحن اليوم نعتز بمبادرته، فشكرا له، ونفخر بشراكتنا مع جميع المبادرين في هذا السباق لدعم جهود القيادة الرشيدة في مواجهة كورونا”.