الإمارات تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس #كورونا.. والعدد يصل إلى 198 إصابة

أعلنت الإمارات، الیوم الإثنین، عن تسجیل 45 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد – كوفید

19) لیبلغ عدد الحالات الإجمالیة في الإمارات 198 حالة.

وقالت مدیر إدارة الأمراض الساریة في دائرة الصحة الإماراتیة الدكتورة فریدة الحوسني، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم شفاء ثلاث حالات جدیدة لیبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافیة 41 حالة حتى الآن.

وأوضحت “الحوسني”، أن الإصابات الجدیدة تعود لجنسیات مختلفة مشیرة إلى أن من ضمنھا حالة عائدة من خارج الدولة لم تلتزم بالحجر المنزلي وتسببت في نقل العدوى إلى 17 شخصًا من المخالطین من الأھل والأصدقاء وزملاء العمل.

ولفتت إلى أن جمیع الحالات المصابة معزولة حالیًا وجار التعامل معھا وتقدیم كافة الخدمات الصحیة لھم وفق الإجراءات المعتمدة.