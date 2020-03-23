رئيس شؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

وجاء توجيه الرئيس العام لشؤون الحرمين، بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام استمرارًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع كافة الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.