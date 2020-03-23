ألمانيا: نتائج فحص المستشارة ميركل الخاص بـ#كورونا سلبية

صرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين بأن المستشارة أنجيلا ميركل خضعت لاختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والنتيجة سلبية.

وقال زايبرت إن “المستشارة حالتها جيدة”، مشيرا إلى أنها ترأست اجتماعا عبر الهاتف للحكومة الألمانية وتقوم بعملها من المنزل بشكل مؤقت.

وأضاف زايبرت: “والآن نحن في انتظار النتيجة وسنرى بعدها ما سيلي”، لافتا إلى أن توصيات الأطباء ومعهد روبرت كوخ تمثل الأساس لهذا.

وذكر زايبرت أن ميركل تلقت العديد من الأمنيات لها بالبقاء بصحة جيدة ” وقد سُرَّتْ بهذا”، وقال إنه يريد “أن يقدم الشكر الجزيل إلى الجميع باسمها لأن من غير الممكن أن ترد على كل فرد”.