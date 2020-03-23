بعد واقعة “بصق الوافد”.. “بلجرشي” تطالب متسوقي “المركز التجاري” مراجعة أقرب مركز صحي

طلبت محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة من المتسوقين للسوق الذي تم أغلق بعد بصق عامل يشتبه بإصابته بكورونا على عربات التسوق، مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم.

ونشر حساب المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي تنويهاً جاء فيه “تنويه من محافظه بلجرشي، ‏تود محافظة ‫#بلجرشي‬⁩ من المتسوقين في السوق التجاري الذي تم إغلاقه بالمحافظة ‏مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم وخاصه المتسوقين

‏من الساعه ٤عصرا – ٧مساءً من يوم الجمعة الموافق 1441/7/25 ‏بناء على الاشتباه في أحد الوافدين لقيامه بالبصق على عربات التسوق”.