“الجوازات” تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة تفادياً للغرامات

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين المتواجدين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها، لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظاماً، وذلك بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد.

وأكدت الجوازات أنه يمكن التأكد من صلاحية “التأشيرة” وإلغاؤها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، أو عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين.