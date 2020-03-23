بحزم وجدية.. الجهات الأمنية تشرع في تحرير مخالفات بحق مخالفي قرار #منع_التجول

بدأت الجهات الأمنية فور بدء نفاذ قرار منع التجول، في تطبيق المخالفات بحق مخالفي القرار الذي بدأ الساعة 7 مساء اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات الأمينة وتمركزها في عدد من مدن ومحافظات المملكة وتطبيقها لنظام رصد وتسجيل مخالفات بحق مخالفي قرار منع التجول.

ودخل منع التجول الجزئي في المملكة حيز التنفيذ، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن من يخالف أحكام منع التجول سيتعرض لعقوبتي الغرامة والسجن.

وأوضحت الداخلية أن غرامة قدرها 10 آلاف ريال ستحرر بحق من يخالف منع التجول، وتتضاعف هذه الغرامة مع التكرار.

وأضافت أن من يكرر مخالفة منع التجول للمرة الثالثة سيُسجن مدة لا تزيد عن 20 يوماً.

وأهاب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين، اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً، وذلك اعتبرا من اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر أن من يخالف أمر منع التجول سيعاقب بما يأتي: “يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً”، بموجب قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع. ولا تسري هذه العقوبات على حالات الضرورة القصوى – بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة – وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

وأكد المصدر أن “المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة”.