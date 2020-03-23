عاجل .. “إتمام”: استمرار تقديم كافة الخدمات عن بُعد للمطورين العقاريين

أكد مركز خدمات المطورين “إتمام” استمرار تقديم خدماته عن بُعد لجميع المستفيدين من مطورين عقاريين ومكاتب هندسية، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وأتاح “إتمام” حزمة من الخدمات الإلكترونية، لجميع المستفيدين من خدمات المركز في مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة فروعه الثلاث في الرياض وجدة والدمام، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس على الرابط ‏https://etmam.housing.gov.sa.

ويمكن للعملاء التسجيل في منصة “إتمام” ومعرفة الضوابط والاشتراطات ومتابعة الإجراءات إلكترونياً، أو من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعية.

وتتجسّد خدمات “إتمام” في منصته الإلكترونية وتطبيق “وافي” عبر العديد من الخدمات كاعتماد المخططات وطلب رخص البناء، والاستفسار عن سريان الصك، وطلب الشراكة مع وزارة الاسكان، وطلب رخص البيع لمشاريع البيع على الخارطة “وافي”.

ويؤكد مركز خدمات المطورين “إتمام” حرصه على تقديم الدعم اللازم للمطورين العقاريين، كما يدعو المطورين إلى الاطلاع على تفاصيل الخدمات من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” etmam_sa.