اعتداءات وحشية وإغماءات.. غضب جزائري بعد إهانة سلطات مطار اسطنبول عالقين بسبب كورونا

أثارت فيديوهات لسلطات مطار اسطنبول في تركيا، تعتدي بطريقة وُصفت بالوحشية، على عالقين جزائريين بسبب قرارات إيقاف الرحلات جراء انتشار فيروس كورونا، موجة غضب عارمة بين الجزائريين.

وتداول عدد من النشطاء في الجزائر نقلا عن وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تظهر سلطات مطار اسطنبول وهي تعتدي بطريقة وحشية على مواطنين قيل إنهم يحملون الجنسية الجزائرية، ما أوقع إغماءات بينهم جراء الضرب.

فيما نددت تقارير حقوقية جزائرية بتعامل السلطات التركية مع العالقين في المطارات خاصة في ظل الأزمة التي يفرضها فيروس كورونا المستجد على العالم وتعطيل خطوط الطيران.

وشهدت العلاقات الجزائرية التركية شدا وجذبا خلال الفترة الماضي، بعد اعتراض الرئيس الجزائري على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن هناك اتفاق بين الجانبين على تمرير إمدادات عسكرية من خلال الحدود الجزائرية لدعم حكومة السراج حليف أنقرة في ليبيا، بينما كذبت الرئاسة التركية هذه التصريحات جملة وتفصيلا، واستنكرت ادعاءات الرئيس التركي بعقد الاتفاق المزعوم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى والتي تعتدي فيها سلطات مطار اسطنبول على عالقين عرب بسبب أزمة كورونا، فمنذ أيام تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو آخر لسيدة ليبية تصرخ بسبب سوء معاملة السلطات التركية لها وأبنائها وحجزهم في المطار ورفع أسعار المأكولات والمشروبات.