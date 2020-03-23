التعليم تدرس تخفيض رسوم طلاب #المدارس_الأهلية.. وتطالب بعدم المساس برواتب معلمي ومعلمات “الأهلية”

تدرس وزارة التعليم تخفيض رسوم طلاب ⁧‫#المدارس_الأهلية‬⁩ للفصل الدراسي الثاني بنسبة 25-50% بعد قرار تعليق الدراسة.

كما تدرس رصد الفرق لمن دفع رسوم الفصل الثاني و التأكيد على عدم مساس وظائف معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ودعم المدارس الأهلية بنصف مرتبات المعلمين السعوديين للمدارس الملتزمة.

في سياق محتلف، قررت وزارة التعليم، إلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بُعد في برامج #الابتعاث للفصل الدراسي الحالي

..في حال استمر الوضع الراهن سيتم استمرار العمل بذلك، ومعادلتها في شهادة التخرج.

وفي 8 مارس صدر قرار تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة متابعة مستجدات فيروس كورونا.