سامي الجابر يقود نجوم العالم لمواجهة #كورونا

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم سامي الجابر نجم السابق للمنتخب السعودي ونادي الهلال، ضمن حملته من

أجل مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، والتقليل من مخاطره حول العالم.

وأصدر “فيفا” بياناً رسمياً يتحدث فيه عن انضمامه إلى منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19-)، من خلال إطلاق حملة توعية جديدة يقودها أشهر لاعبي كرة القدم حول العالم، من أجل دعوة جميع الناس في شتى أنحاء العالم إلى اتباع الخطوات الرئيسية الخمس لوقف انتشار المرض.

ويشارك في فيديو الحملة 28 لاعباً مع إصداره بـ 12 لغة، وهم: “سامي الجابر (المملكة العربية السعودية)، وأحمد حسام ميدو (مصر) وأليسون بيكر (البرازيل)، وإيمري بلوزوجلو (تركيا)، وجاريج بورجيتي (المكسيك)، وجيانلويجي بوفون (إيطاليا)، وإيكر كاسياس (إسبانيا)، وسونهيل شيتري (الهند)، ويوري جوركاييف (فرنسا)، وهان دوان (الصين)، وصامويل إيتو

(الكاميرون)، وراداميل فالكاو (كولومبيا)، ولورا جورج (فرنسا)، وفاليري كاربن (روسيا)، وميروسلاف كلوزه (ألمانيا)، وفيليب لام (ألمانيا)، وجاري لينكر (إنجلترا)، وكارلي لويد (الولايات المتحدة)، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، ومايكل أوين (إنجلترا)، وبارك جي سونج (كوريا)، وكارليس بويول (إسبانيا)، وسيليا ساسيستش (ألمانيا)، وأساكو تاكاكورا (اليابان)، ويايا توريه (كوت ديفوار)، وخوان سباستيان فيرون (الأرجنتين)، وسون وين

(الصين)، وتشافي هيرنانديز (إسبانيا)”.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في حالة من الشلل للأنشطة الرياضية حول

العالم.